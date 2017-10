Der Sklave Django ist in Gefangenschaft und sucht nach einer Möglichkeit, seine Frau zu befreien. Die befindet sich in der Gewalt einer brutalen Gang von Brüdern. Unerwartet bekommt Django die Chance zur Rache: Dr. Schulz, der flüchtige Verbrecher jagt, kauft ihn und will die Gang zusammen mit ihm finden. Auf dem Anwesen des skrupellosen Calvin Candie kommt es zum Showdown - und es fließt viel Blut.