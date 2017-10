Hobbytaucher bergen in der Ostsee aus einem unbekannten Wrack uralte Flaschen - gefüllt mit scheinbar längst ungenießbarem Champagner. Aber dann stellt sich heraus, dass jede Flasche mehr als 10 000 Euro wert ist. Überraschenderweise hat sich der edle Tropfen in der Tiefe hervorragend gehalten und prickelt noch immer köstlich. "Terra Xpress" testet, ob die Lagerung von Champagner und Wein unter Wasser mit den gängigen Methoden an Land mithalten kann. Woanders in der Ostsee droht ein Schatz für immer im Meer zu versinken: die Jaromarsburg, bis zum 12. Jahrhundert Kultstätte der Ranen, eines geheimnisvollen Volkes auf der Insel Rügen. Die sagenumwobene Tempelburg am Kap Arkona liegt genau an der brüchigen Felskante, und mehr als die Hälfte des Heiligtums ist bereits in die Ostsee gestürzt. Im Wettlauf mit dem Meer versuchen Archäologen zu retten, was zu retten ist. Auch für Urlauber hält die Ostsee Überraschendes bereit. In letzter Zeit haben Badende unangenehme Begegnungen mit seltsamen Wesen aus der Tiefe, die sich plötzlich an ihnen festsaugen. Es sind Neunaugen, die zu den ältesten Wirbeltieren der Erdgeschichte zählen. Die kleinen schwimmenden Monster befinden sich auf einem Entwicklungsstand der Tierwelt von vor rund 400 bis 500 Millionen Jahren. Normalerweise fallen sie nur Fische an und saugen deren Blut. Neuerdings geraten aber auch Menschen in das Beuteschema der Urzeit-Quälgeister.