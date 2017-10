Der reisende Geschäftsmann David Mann ist wie so oft mit seinem Wagen auf dem Heimweg. Während der langen, einsamen Fahrt über die kalifornischen Highways taucht irgendwann ein alter Truck vor ihm auf. Mann fährt in seinem roten Plymouth Valiant an ihm vorbei, wird aber kurze Zeit später wieder von ihm überholt und anschließend ausgebremst. Nachdem er ein zweites Mal an dem Truck vorbeigezogen ist und die Fahrt beruhigt fortgesetzt hat, hält Mann an einer Tankstelle. Zu seiner Überraschung trifft auch der Truck dort ein und hängt sich bei der Weiterfahrt dicht an seine Fersen. Als der Truck ihn nochmals überholt, dann seine Fahrt verlangsamt, Mann zum Überholen auffordert und ihn dabei fast mit einem entgegenkommenden Wagen kollidieren lässt, wird ihm klar, dass er in ein lebensbedrohliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt ist. Mann ersinnt diverse Täuschungsmanöver, doch die lassen den Trucker unbeeindruckt. Weder hilft es, ihm einen stundenlangen Vorsprung zu lassen, noch ihn mit Höchstgeschwindigkeit abzuhängen zu versuchen denn der Truck wartet hinter der nächsten Böschung, oder er bringt den Geschäftsmann an den Rand seines fahrerischen Könnens. Mann wird klar: Es gibt kein Entkommen. Angriff scheint letztlich die einzige Devise ...