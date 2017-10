Schau in meine Welt! - Jonas ganz groß 29. Oktober | ARTE | 08:55 - 09:20 Uhr | Porträtreihe Infos

Jonas ist eigentlich ein ganz normaler Junge. Er spielt gern Fußball, unternimmt Radtouren mit seinen Freunden und macht gerne Späße. Was ihn von den Jungs aus seiner Klasse unterscheidet: Jonas ist kleinwüchsig und mit zwölf Jahren gerade einmal 1,20 Meter groß. Wenn er erwachsen ist, wird er maximal 1,40 Meter erreichen. Keine einfache Situation für den charmanten und lebensfrohen Jungen. Doch Jonas lässt sich nicht unterkriegen. Für viele Alltagssituationen hat er eine eigene Strategie entwickelt. Kommt ihm sein Kleinwuchs trotzdem einmal in die Quere, kann er sich stets auf die Unterstützung seiner Eltern, seines Bruders und seiner Freunde verlassen. Original-Titel: Schau in meine Welt! Laufzeit: 25 Minuten Genre: Porträtreihe, D 2015 Regie: Bernadette Hauke