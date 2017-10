Sing it loud - Luthers Erben in Tansania Heute | 3sat | 21:55 - 23:25 Uhr | Dokumentation Infos

Mehr Termine Inhalt Jedes Jahr findet in Tansania ein besonderer landesweiter Chorwettbewerb statt. Ein Sieg beim Wettbewerb bringt Ruhm und Ansehen. Der Film begleitet drei Chöre bis zu ihrem Auftritt. Gefordert ist die Aufführung eines selbst komponierten geistlichen Liedes in tansanischer Tradition und, als Pflichtprogramm, die möglichst perfekte Darbietung eines vierstimmigen Luther-Chorals. Original-Titel: Luthers Erben - Sing it Loud Laufzeit: 90 Minuten Genre: Dokumentation, D 2017 Regie: Jutta Feit, Julia Irene Peters Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets