Bernadette glaubte immer, dass sie in ihrer Firma sehr beliebt ist. Doch Penny eröffnet ihr, dass das nicht der Fall ist und viele sogar eingeschüchtert sind von ihrer teils schroffen Art. Als sei einen Vorgesetzten darauf anspricht, bestätigt er ihr das. Leonard, Raj und Howard übernehmen das Leerräumen des Arbeitszimmers eines Professors, der nicht mehr unter ihnen weilt. Dabei kommen in ihnen Gedanken auf, wo sie in ein paar Jahren stehen.