Draußen mit dem Hund: Training mit dem Tiertrainer 45 Jahre lang hat Detlef Busse mit Wildtieren im Zoo Hannover gearbeitet. Mittlerweile ist er in Rente und engagiert sich als Hundetrainer. In der Hundesprache sind es oft ganz subtile Gesten, mit denen ein Hund seinem Begleiter zu verstehen gibt, was er möchte und wie er fühlt. Detlef Busse trifft sich mit den Hunden und ihren Haltern immer in der eigenen, gewohnten Umgebung und macht mit ihnen grundlegende Übungen, die Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen stärken. Der Hund und sein Verhalten sind immer auch Spiegelbild des Halters: Unsicherheit, Souveränität oder gar Furcht wirken sich auf das Verhalten des Menschen am anderen Ende der Leine aus. Die "Nordtour" hat Detlef Busse und einige seiner Klienten in Hannover auf einer Hundewiese auf der Bult und im Stadtwald Eilenriede getroffen. Die Innenarchitektin für die Anlage Prora auf der Insel Rügen Jeannine Rafoth ist Innenarchitektin in einem ganz besonderen Objekt: in Prora. Zur Nazizeit sollte der KdF-Komplex 20.000 Menschen gleichzeitig einen Urlaubsaufenthalt ermöglichen. 1939 wurden die Bauarbeiten eingestellt. Um 1950 begann der Aus- und Umbau weiter Teile des nunmehr Prora genannten Torsos zur monumentalsten Kasernenanlage der DDR. Von da an war Prora militärisches Sperrgebiet. Nach der Wende wurden die Blöcke verkauft und werden jetzt nach und nach zu Wohn- und Hotelanlagen umgestaltet. In einem der Wohnhäuser hat Jeannine Rafoth heute ihr Atelier. Als Künstlerin funktioniert sie alte Segel zu Leinwänden um und bemalt sie. Oder sie zieht Fotos auf altes Holz. Die schönste Seite des Herbstes: Spaß mit Laub im PorzellanCafé Das PorzellanCafé in der List Hannover lädt zum Basteln mit Laub ein. Zunächst geht es, auch bei schlechtem Wetter, gemeinsam in den Wald zum Blättersammeln. Dann werden in gemütlicher Runde Blattstempel gestaltet, die auf Keramikgeschirr getupft werden. Ein Team der "Nordtour" hat die Inhaberin des PorzellanCafés Alexandra Fries und eine Bastelgruppe begleitet. Sklaven, Rum und Zuckerrohr: die karibischen Wurzeln für Flensburgs Wohlstand Vor genau 100 Jahren verkaufte Dänemark seine karibischen Kolonien an die USA, zu denen sie als die Jungferninseln (Virgin Islands) bis heute gehören. Die Dänischen Westindischen Inseln hatten durch ihre landwirtschaftlichen Schätze großen Reichtum in das skandinavische Land gebracht. Flensburg war bis 1864 einer der wichtigsten Häfen Dänemarks. Die Schiffe der Stadt brachten vor allem Zucker und Rum in die Fördestadt und machten viele ihrer Bürger reich. Noch heute erzählen Kaufmannshöfe und Kontorhäuser von dem Reichtum, der damals nach Flensburg floss. Eine Sonderausstellung im Flensburger Schifffahrtsmuseum und Objekte in der Stadt erzählen von der Zeit, als Dänemark Kolonien und Sklaven besaß. Flugsimulator Rostock: einmal das Steuer selber in die Hand nehmen Einmal selbst mit der Boeing 737-800 über die Golden Gate Bridge von San Francisco oder die künstliche Palmeninsel von Dubai fliegen. Dieser Traum kann in Rostock fast in Erfüllung gehen. Stefan Schwart betreibt hier mit Computerfreunden einen Flugsimulator. 24.000 verschiedene Flughäfen können mit der Software zu allen möglichen Tages- und Jahreszeiten und bei jedem Wetter angeflogen werden. Der Simulator bietet Platz für zwei Piloten und 15 Passagiere. Tischlerei mal anders: Möbel aus Paletten Im ehemaligen Kindergarten von Saal und in ihrem Garten recycelt die kreative Veronica Roberts alte Holzpaletten. Die gebürtige Rheinländerin fertigt daraus Sonnenliegen, Regale, Bänke und vieles mehr. Die Stücke malt sie dann auch noch je nach Laune an. Ihre kunterbunten Sitzlandschaften im Garten vor dem Haus locken Neugierige an. Ein besonderer Hingucker ist die Miniaturversion der Hansestadt Stralsund. Wenn Köche erzählen: Reisetipps und Kulinarisches aus Niedersachsen Ins Alte Jagdhaus in Hannover kehrte einst schon Hermann Löns ein.