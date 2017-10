Ein Toter in einem Geländewagen gibt den Kommissaren Rätsel auf. Gleichzeitig freut sich Theo über den unverhofften Besuch seines Patensohnes Luca aus Italien. Doch schon bald verhält sich dieser äußerst seltsam. Theo will zunächst nicht wahrhaben, was bald nicht mehr zu leugnen ist: Luca wird zum Hauptverdächtigen im aktuellen Fall.