Mühsam die Treppe zur U-Bahn hinauf, ein Blick aufs Handy-Display: unscharfe Buchstaben! Wie fühlt es sich an, alt zu sein? "PUR+"-Moderator Eric Mayer macht den Selbstversuch im Altersanzug. Als Yelda sechs war, hatte sie keine Großeltern mehr. Jutta war 63 und wurde ihre Ersatz-Oma. Sie gingen zusammen ins Kino und schwimmen. Heute ist Yelda 13 und besucht Jutta immer noch jede Woche. Was macht ihre Freundschaft aus? Was können sie voneinander lernen? Eric Mayer besucht das Ehepaar Wilkens - beide 88 Jahre alt. Im Gespräch mit ihnen erfährt er, wie sie ihr Alt-sein empfinden. Sind Menschen in ihrer dritten Lebensphase genauso zufrieden wie in ihren ersten beiden Lebensphasen?