Andreas Tabarius (Simon Böer), Pfarrer an der Bonner Heilandkirche, geht es großartig: Seine vier Söhne sind gut drauf, und der erste Kuss mit seiner Sekretärin Katharina (Annika Ernst) ist zum Greifen nah. Doch ausgerechnet jetzt steht ein junger Mann vor der Tür, der den ansonsten so klar und versöhnlich denkenden Andreas in ein Dilemma stürzt: Konstantin Bergers (Lucas Reiber) hat den Unfall verursacht, bei dem Andreas' Frau ums Leben gekommen ist. Er hatte damals Fahrerflucht begangen. Jetzt erwartet er von Andreas christliche Vergebung. Während Andreas um den richtigen Weg ringt, bringt er seinen ältesten Sohn Lukas (Gerrit Klein) gegen sich auf und erneuert durch einen ungeschickten Wurf mit der Bibel seine Feindschaft mit Presbyterin Constanze Abels (Tamara Rohloff). Katharina freundet sich mit Christine Larsen (Julia-Maria Köhler) an, die sich in der Gemeinde als Chorleiterin bewirbt - und begeht einen großen Fehler.