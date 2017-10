In Nimmerland findet die große Schatzjagd statt. Es werden Dreierteams gebildet. Weil Wendy allen zeigen will, was Mädchen drauf haben, gibt es ein Mädchenteam. Die Piraten haben nur das Wort "Schatz" richtig mitbekommen. Sie gehen den Teams nach und versuchen, die Aufgaben der Schatzjagd auch zu erfüllen. Die letzte ist die schwierigste: Man muss eine Schuppe vom Sumpfmonster mitbringen.