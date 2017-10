Länderspiel in Magdeburg. Die Vorbereitung auf die EM in Kroatien (12.-18. Januar) beginnt mit zwei echten Härtetests gegen die Spanier (auch So., 14.15 Uhr, Das Erste). Es ist die Neuauflage des EM-Finales von 2016, als die DHB-Auswahl mit 24:17 gewann.