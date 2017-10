In Thailands Hauptstadt Bangkok wohnen über acht Millionen Einwohner. Irgendwo in der Stadt steht eine Statue des berühmten Fußballers David Beckham. Das Reporterkind macht sich auf die Suche. Typisch thailändisch ist Muay Thai oder Thaiboxen, wie es auch genannt wird. Dieser Sport ist dem Kickboxen relativ ähnlich. Welche Unterschiede es dabei gibt und wie Muay Thai funktioniert, zeigt der Boxtrainier Andreas Rübesam mit seinen Schülern im Studio. Das Königreich Thailand ist ein sehr beliebtes Urlaubsland, rund 70 Millionen Einwohner leben in den sechs Regionen des Landes. Es gibt Berge, Dschungel und traumhafte Strände, aber auch große Städte mit riesigen Märkten, auf denen Obst und Gemüse, aber auch Meerestiere verkauft werden. Auf so einem Markt kann auch mal ein Geldschein auf den Boden fallen. Was muss man dann beachten? Piet und Elton lassen es sich heute bei etwas typisch Thailändischem so richtig gut gehen: Sie bekommen eine Thai-Massage. Die Kandidaten kommen heute aus Istanbul (Türkei), Schottwien (Österreich) und München (Deutschland). Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Kandidaten geben ihre durch das Springen auf eines der Antwortfelder. Die Zuschauer können in Echtzeit am Computer oder an ihren mobilen Endgeräten beim Online-Spiel "Live dabei" mitspielen und versuchen, die Studiokandidaten zu schlagen. In der "ZDFtivi-App" stehen die komplette Sendung und einzelne Filmbeiträge mit Elton jederzeit zum Abruf bereit.