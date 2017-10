Die junge Tierärztin Liv will sich einen Herzenswunsch erfüllen: Sie will an den Ort ihrer Kindheit zurückkehren und dort eine Stelle in der Tierarzt-Praxis von Dr. Teisen antreten. Dr. Teisen gibt ihr eine Probezeit, doch die wichtigsten Kunden der Praxis, Ingmar und Harriet Andersson mit ihrem Pferdegestüt, sind skeptisch. Doch deren Sohn Mikael und der Pferdetrainer Birger glauben an sie. Keiner ahnt etwas von einem dunkeln Geheimnis. Gibt es für die Ablehnung der Anderssons einen viel tieferen Grund? Wenn ja, welchen? Die Anderssons hüten bis dato eisern ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das nicht nur Livs Leben für immer verändert.