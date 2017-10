Pilzdiebe machen auch vor Grenzen nicht halt. Dreisten Handy-Dieben wird das Handwerk gelegt. Und: Womit eine Familie nicht gerechnet hat, die ein Rehkitz retten will. Organisierte Pilzdiebe treiben in den Wäldern ihr Unwesen. Im Grenzgebiet zu Italien hat die österreichische Bergwacht sogar eine Sondereinheit gebildet, die mit Überwachungsstreifen und Verkehrskontrollen Pilzschmugglern das Leben schwer macht. Es dauert oft nur Sekunden, und plötzlich ist das Handy oder das Tablet weg. "Terra Xpress" zeigt in Zusammenarbeit mit der Polizei, wie es Bestohlenen mit raffinierten Technik-Tricks gelingt, den Tätern auf die Spur zu kommen. Eine Familie nimmt ein gefundenes Rehkitz auf. Womit niemand gerechnet hat: Das Reh ist blind. Ohne engen Bezug zu einem anderen Tier kann das Reh nicht aufwachsen. Doch welches Partnertier passt zu Rehkitz Tacoma?