Genug gesagt Heute | ZDF | 15:00 - 16:30 Uhr | Romantikkomödie Infos

Mehr Termine Inhalt Masseurin Eva (Julia Louis-Dreyfus) lernt Albert ("Sopranos"-Star James Gandolfini, † 2013) kennen. Obwohl der gar nicht in ihr Beuteschema passt und seine Ex furchtbar über ihn lästert, verliebt sie sich. Free-TV-Premiere mit wunderbar zurückgelehntem Humor. Original-Titel: Enough Said Laufzeit: 90 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2013 Regie: Nicole Holofcener FSK: 6 Schauspieler: Eva Julia Louis Dreyfus Albert James Gandolfini Marianne Catherine Keener Ellen Tracey Fairaway Sarah Toni Collette Will Ben Falcone