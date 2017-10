Am 29. Oktober wird in der Hamburger Elbphilharmonie der "ECHO KLASSIK 2017" verliehen. Thomas Gottschalk moderiert die glanzvolle Gala mit internationalen Künstlern bereits zum vierten Mal. Zu den Preisträgern, die in Hamburg auf der Bühne stehen, gehören der Tenor Jonas Kaufmann als "Bestseller des Jahres" sowie die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker und der Geiger Daniel Hope. Sie erhalten den ECHO in der Kategorie "Klassik ohne Grenzen". Weitere große Stimmen sind in Hamburg live dabei: die Mezzosopranistin Joyce DiDonato und der Bariton Matthias Goerne, die von der Jury als Sängerin und Sänger des Jahres gewählt wurden. Als Instrumentalisten werden der Pianist Maurizio Pollini und die Akkordeonistin Ksenija Sidorova ausgezeichnet. Einen ECHO KLASSIK als Nachwuchskünstler erhalten die Sopranistin Pretty Yende und der Pianist Lucas Debargue. Preisträgerin in der Kategorie "Solistische Einspielung" ist die Sopranistin Aida Garifullina, einen ECHO KLASSIK für die "Kammermusikeinspielung 19. Jahrhundert" bekommt die Cellistin Camille Thomas. Für die musikalische Umrahmung des Gala-Abends in der Hamburger Elbphilharmonie sorgt das Philharmonische Staatsorchester Hamburg unter der Leitung seines Generalmusikdirektors und Chefdirigenten Kent Nagano. Der weltberühmte Dirigent darf sich ebenfalls über einen Preis freuen. Prämiert wird er als "Dirigent des Jahres" für seine Einspielung von Richard Strauss' "Eine Alpensinfonie". Der ECHO KLASSIK in der Kategorie "Lebenswerk" geht in diesem Jahr an Brigitte Fassbaender. Die Sängerin, Regisseurin, Autorin und Pädagogin ist eine der vielfältigsten und bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Große Namen stehen auch auf der Liste der Laudatoren beim diesjährigen ECHO KLASSIK, unter ihnen die Schauspieler Katja Riemann und Sebastian Koch, Jazztrompeter Till Brönner und der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert. Der ECHO KLASSIK ist die höchste Auszeichnung für Musik auf Tonträger im Bereich der klassischen Musik, die einem Künstler in Deutschland verliehen werden kann. Seit 1994 zeichnet die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), jährlich herausragende Künstler mit dem ECHO KLASSIK aus. Die Liste der Preisträger aus über zwei Jahrzehnten liest sich wie das Who-is-who der internationalen Klassikszene. Aber auch die Förderung junger Talente war und ist Ziel des ECHO KLASSIK. Für zahlreiche Sänger, Instrumentalisten und Dirigenten war die Auszeichnung ein wichtiger Karriereschub. Die Verleihung des ECHO KLASSIK hat sich zudem als erfolgreiche Marke im ZDF-Programm etabliert. Als eine der meistgesehenen Klassik-Sendungen im deutschen Fernsehen trägt sie seit nunmehr 21 Jahren dazu bei, die Faszination klassischer Musik einem breiten Publikum nahezubringen.