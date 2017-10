Hannah und Opa Max holen den Architekten Lippo Memmi aus dem Mittelalter in die Gegenwart. Er berichtet aus seiner Zeit und erkundet mit Hannah und Opa Max die Hochhäuser und Türme Berlins. Der Zeitreisende kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er sich in Berlin umsieht. Er erzählt Opa Max und Hannah vom Türme-Wettkampf in der italienischen Stadt San Gimignano.