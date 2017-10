Die Deutsch-Türkin Sibel, 34, fühlt sich als Polizistin gut integriert. Ihr Bruder Melih, 21, empfindet anders: Sie seien nur die "ewigen Türken". Beide sind wie Feuer und Wasser. Melih sucht seinen Platz. Mit Freund Tobi hängt er in einem halbkriminellen Internet-Laden herum und bringt dort brillantes IT-Wissen ein. Als Tobi den Salafismus für sich entdeckt, spottet Melih zunächst. Doch irgendwann interessiert er sich dafür. Mittlerweile ist Melihs Kreditkartenbetrug aufgeflogen. Sibel bürgt für ihn vor Gericht. Die Auflage lautet, dass Melih bei seiner älteren Schwester unter Aufsicht lebt. Die Konflikte sind programmiert. Unter anderem sorgt Sibel dafür, dass Melihs und Tobis Heimat, Karstens "Second Handy", von der Polizei geschlossen wird. Melih tobt, Sibel mit ihrer deutschen Besserwisserei sei eine Verräterin, Karsten sei Familie. Sibel reagiert harsch. Sie wolle ihren kleinen Bruder nur vor der Ausbeutung durch Karsten und vor der schiefen Bahn bewahren. Tobi lernt inzwischen Baris und den charismatischen Prediger Abu Nour kennen. Melih erlebt, wie Tobi mit der Shahada sein Glaubensbekenntnis ablegt. Die rituelle Prozedur berührt ihn tief. ZDFneo zeigt die vierteilige Dramaserie "Bruder - Schwarze Macht" ab dem 29. Oktober, jeweils sonntags um 21:45 Uhr. Ab dem 29. Oktober sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek verfügbar.