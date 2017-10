Kommissar Heldt gerät auf der Suche nach einer vermissten Frau hinter die Kulissen des Kickboxkampfs des Jahres in Bochum: Peter Dräger, Lokalmatador, gegen den "afrikanischen Blitz" Bekele. Die Verfolgung eines Kleinkriminellen führt Heldt in die Boxerkneipe "Vollkontakt". In der Menschenmenge, die den Show-Off feiert, verliert er zwar den Dieb, lernt dafür aber eine charmante Frau kennen. Doch nach einem Bier kehrt sie nicht von der Toilette zurück. Heldt ist der festen Überzeugung, dass der Unbekannten etwas zugestoßen sein muss. Ellen Bannenberg kann es nicht fassen: Ein nächtlicher Flirt lässt ihn sitzen, und gleich ist Alarmstimmung? Auch als Hauptkommissar Grün erklärt, dass zwei Frauen im Bochumer Nachtleben verschwunden und als vermisst gemeldet sind, ist die Staatsanwältin noch nicht restlos überzeugt, dass auch Heldts Eroberung ein weiteres Opfer ist. Heldt kehrt zum Ort des Geschehens zurück und befragt die Wirtin der Boxerkneipe, Heike Kemper, und deren Tochter Lara. Beide sind zunächst wenig auskunftsfreudig. Doch so leicht lässt sich Heldt nicht abwimmeln. Zusammen mit seinem Kollegen Mario Korthals macht er es sich im "Vollkontakt" gemütlich: Polizeisprechstunde. Heikes Widerspenstigkeit schmilzt. Die Spuren führen ins Kickbox-Milieu: Boxstallbesitzer Torben König promotet den wichtigsten Kampf des Jahres, und eine der vermissten Frauen ist seine Geliebte. Geht es um Doping oder manipulierte Wetteinsätze? Als Heldt endlich die Identität der verschwundenen Frau aus der Bar herausfindet, wird klar, dass ihn sein Bauchgefühl nicht getrogen hat. Dr. Annika Rosen ist Ringärztin. Wer hat Annika entführt, und wo ist sie? Heldt beginnt einen Wettlauf gegen die Zeit.