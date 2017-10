Der Bruder von Natalie will heiraten. Wohl oder übel muss Natalie zu der Familienfeier in einem gemieteten Hotel. Weil sie in männlicher Begleitung erscheinen muss, bitte sie Lieutnant Disher zu der Veranstaltung ihrer ungeliebten und steinreichen Familie mitzukommen. Disher wird gleich bei der Ankunft von einem Auto angefahren. Kurz darauf wird im Hotel eine Leiche entdeckt. Monk merkt schnell, dass Natalies Bruder einer brutalen Heiratsschwindlerin aufgesessen ist...