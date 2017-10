Willi ist bei der Feuerwehr. Zuerst kleidet Brandoberinspektor Horst von der Münchner Berufsfeuerwehr Willi richtig ein. In voller Feuerwehrmontur lernt Willi dann die "Treppe" der Feuerwehrleute kennen: Eine sieben Meter hohe Rutschstange führt direkt an allen Stockwerken vorbei in die Garage zu den Einsatzfahrzeugen. Unten angekommen, erklärt Hauptbrandmeister Thomas dem Reporter ein so genanntes HLF, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. In der Schlauchwerkstatt hilft Willi mit, die Schläuche, die wichtigsten Werkzeuge der Feuerwehr, zu reinigen und auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Plötzlich ertönt der Alarmgong: Zimmerbrand, Einsatz! In nur einer Minute muss der Löschzug ausrücken. Willi ist total aufgeregt. Dicker Qualm kommt aus einem Haus und ein Mann schreit um Hilfe. In letzter Minute gelingt es Thomas und Willi, den Mann über die Drehleiter zu retten. Was Willi nicht wusste: Der Einsatz war gar nicht echt, sondern nur eine Übung. Auch in der Brandsimulationsanlage wird geübt und Willi darf mit rein. Hier lodert echtes Feuer, bis zu 600 Grad heiß. Schließlich folgt Willi den Feuerwehrmännern quer durch Bayern nach Hammelburg zu einer Reihe von Spezialübungen. Die Feuerwehr ist nämlich nicht nur bei Bränden im Einsatz, sondern auch bei Unfällen, Gasexplosionen oder Umweltkatastrophen.