Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Ralph, heute mit einem kleidsamen Eichhörnchenschweif, und Shary verraten, wie man aus altem benutztem Papier schönes neues Papier bastelt. Sie zeigen, was das Haar von Berenike mit dem Nordpol unserer Galaxis zu tun hat und welche Antworten die richtigen auf diese Fragen sind: Warum sind manche Haare lockig und andere nicht? Wer Haare hat, bei dem wachsen sie wie sie wollen, oft auch gelockt. Auf dem gleichen Kopf können Haare sogar unterschiedlich gewellt sein. Selbst wer oben Haare trägt, die gerade sind wie trockene Spaghetti, kann eine gekräuselte Körperbehaarung haben. Shary und Ralph lüften das Geheimnis der Locken. Wie kommt das Wasserzeichen aufs Papier? Macht Wasser auch Flecken? Wenn ja, warum? Welche Funktion hat das Steißbein? Warum sagt man abpausen? Was ist eine Pause?