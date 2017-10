Veronica Ferres, Jorge González, Bülent Ceylan, Judith Rakers, Thomas Heinze und Rolando Villazón sind am 28. Oktober zu Gast bei der ersten XXL-Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen" mit Dr. Eckart von Hirschhausen. Wenn Deutschlands bekanntester Human- und Humormediziner erstmals am Samstagabend mit seiner Rateshow zu sehen ist, stapeln sich die Superlative: Hirschhausen auf 180 - so viele Minuten vom Quiz des Menschen gab's noch nie. Prominente und Promille - in einem spektakulären Experiment testet Dr. Hirschhausen streng wissenschaftlich, wie sich ein feucht-fröhlicher Kneipenabend auf Körper und Geist auswirkt: Warum sehen wir doppelt? Und wie schwierig ist Radfahren? Außerdem: Jede Menge fantastisches Wissen rund um das Wunderwerk Mensch. Wo leben eigentlich die größten Menschen? Jorge González geht über seine Grenzen, denn er zieht endlich seine High Heels für ein Barfuß-Experiment aus. Und: Joe Bausch, der "Doc" im Kölner Tatort, verrät Geheimnisse der Rechtsmedizin und hilft Eckart von Hirschhausen, einen Mord aufzuklären, der während der Show passiert ist. Darüber hinaus erfahren Megastars wie Veronica Ferres und Rolando Villazón kleine Geheimnisse über die ganz große Liebe: Was können Paare auch nach Jahrzehnten tun, um ihre Beziehung aufzufrischen? Die XXL-Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen" geht dabei auch auf eine kuriose medizinische Zeitreise: Wie konnte man in der Steinzeit eine Kopf-OP überleben? Und wogegen half im Mittelalter eine Salbe aus zerriebener Maus? In faszinierenden Spielen mit optischer Täuschung dürfen die Zuschauer schließlich erleben, wie ihr Gehirn ausgetrickst wird. Mit dabei in der Kategorie Augenwischerei': Les French Twins, die heißesten Newcomer in Europas Magier-Elite! "Hirschhausens Quiz des Menschen" ist eine Produktion des WDR in Zusammenarbeit mit der ARD und "Ansager & Schnipselmann". Am 28. Oktober zum ersten Mal als XXL-Show.