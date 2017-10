Der zweifache Pokalsieger Stefan Effenberg lost heute in der "Sportschau" die Achtelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals aus. Die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund leitet DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Moderatorin der Livesendung ist Julia Scharf. Zu ermitteln sind dann acht Paarungen - die dafür benötigten 16 Mannschaften werden am Dienstag und Mittwoch in der zweiten Hauptrunde der Pokalsaison 2017/2018 ermittelt. Das Achtelfinale steigt am 19. und 20. Dezember. Im nächsten Jahr geht es weiter mit dem Viertelfinale am 6. und 7. Februar 2018, das Halbfinale wird am 17. und 18. April 2018 ausgetragen. Das Endspiel in Berlin findet am 19. Mai 2018 statt. Ebenfalls ausgelost werden in Dortmund die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals der Frauen, die am 3. Dezember 2017 ausgetragen werden. Das Viertelfinale findet am 14. März, das Halbfinale am 15. April und das Finale am 19. Mai 2018 statt.