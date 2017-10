Der Handballsport feiert Geburtstag, und die ARD feiert mit. Am 29. Oktober 2017 ist es genau 100 Jahre her, dass der Sport Handball in Deutschland erfunden worden ist. Zunächst als Frauensportart und später dann als das bekannte, schnelle und kampfbetonte Spiel, das in Deutschland klar die Ballsportart Nummer zwei hinter dem Fußball geworden ist. Das Erste überträgt zur Feier des Tages am 29. Oktober (14.15-16.30 Uhr) das Handball-Länderspiel von Deutschland und Spanien - eine Neuauflage des Handball-EM Finales von 2016 in Polen. Im Anschluss daran (16.30-17.15 Uhr) folgt die Dokumentation "Handball - Ein Jahrhundertsport" von Johannes Krause. Dieser Film steigt tief ins Archiv und zeichnet die bewegte Vergangenheit des Handballs nach. Dabei wird der Bogen vom Olympiasieg 1936 über die Weltmeisterschaften 1978 und 2007 bis in die Gegenwart gespannt. Vom Feldhandball hin zum heutigen Hallensport. Es geht um Triumph und Tragik, um Typen und Typisches dieser faszinierenden Sportart. Um den legendären Bernhard Kempa, den einmaligen Hansi Schmidt, den so tragisch verunglückten Joachim Deckarm, und den Jahrhunderthandballer Erhard Wunderlich. Und natürlich auch um die großen Handball-Familien Brand und Kretzschmar. Die dramatischen Ost-West Duelle in der Zeit des kalten Krieges und der Weg der Bundesliga zur stärksten Handball-Liga der Welt werden thematisiert. Selbstverständlich tauchen traditionsreiche Vereine, wie der VfL Gummersbach oder der THW Kiel mit ihren größten Erfolgen auf - aber es bleibt auch Platz für kleine Geschichten am Rande. 45 Minuten, die es in sich haben - für eingefleischte Handball Fans, ebenso wie für interessierte Laien.