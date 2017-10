Alex macht Dampf: Zur heutigen Eröffnung seiner Kochschule wird eine Starköchin den Auftakt geben. Doch Geschäftsführer Murat hat die Kochschule in ein orientalisches Café verwandelt. Wird er Alex die Suppe versalzen? Vater gefunden? Jack ist schwanger. Das Problem: Sie leidet an einer Amnesie und weiß daher nicht, wer der Vater ist. Nach langer Abwesenheit tauch plötzlich ein alter Freund von Jack in der Lindenstraße auf - mit verheißungsvollen Informationen im Gepäck. Helga will raus: Helga hat sich in den Kopf gesetzt, alleine nach Tunesien zu reisen. Sohn Klaus bekommt es sofort mit der Angst zu tun, denn er hält das Land für viel zu gefährlich. Kann Klaus seiner Mutter den Plan noch ausreden?