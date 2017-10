Bei einem Konzert in Garmisch-Partenkirchen stürzt ein Mann von der Decke ins Publikum und nimmt einen Konzertbesucher mit in den Tod. War es ein Unfall? War es Mord? Jedenfalls bleiben die beiden nicht die einzigen Leichen, die Hauptkommissar Jennerwein - wider Willen von München in seine Heimat Garmisch-Partenkirchen versetzt - im Laufe der Ermittlungen in seltsamer Paarung vorfindet.