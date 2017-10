Martin Luther, Doktor an der Universität Wittenberg, bringt 1517 in seinen Thesen wider die Missbräuche des Ablasshandels den aufkeimenden Unmut des deutschen Volkes gegen die Ausplünderung durch die römische Geistlichkeit zum Ausdruck. Seine Ideen betrachtet Kurfürst Friedrich von Sachsen als Mittel, die eigene Machtstellung in Abgrenzung zur päpstlichen Kirche zu festigen. Er verwehrt dem Dominikaner Tetzel, oberster Händler der Gnadenerweise, den Zutritt ins Land. Mit der Universitätsreform wird Wittenberg Zentrum des geistigen Lebens und der Auseinandersetzung um die ursprüngliche Wahrheit des Evangeliums. Aber die Luthers Gedanken innewohnende Sprengkraft erschreckt selbst seine Anhänger, wie Professor Karlstadt und den Maler Lucas Cranach. Als Luther seine Thesen trotz der Mahnungen von Staupitz, Generalvikar des Augustinerordens, öffentlich macht, sammeln sich seine Feinde zum Angriff. Tetzel formuliert Gegenthesen, in denen er Luther Ketzerei vorwirft. Schlamann, Dekan der Universität, und Pater Ludwig, Beichtvater der Barbara Cranach, bezichtigen Luther, mit der Waisen Kristina eine Hexe in die Stadt gebracht zu haben. Den 2. Teil des Luther-Zyklus, "Der Sohn der Bosheit", sendet das MDR FERNSEHEN am Sonntag, 29.10.17, 06:55 Uhr. Martin Luther: Ulrich Thein Johannes Tetzel: Hans-Peter Minetti Prof. Karlstadt: Friedo Solter Johann von Staupitz: Herwart Grosse Lucas Cranach: Otto Mellies Schlamann: Gerry Wolff Spalatin: Hartmut Puls Barbara Cranach: Renate Blume-Reed Kristina Gaertner: Gesine Laatz Valentin Böhm: Thomas Rühmann