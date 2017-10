Akte Ex Heute | MDR | 15:35 - 16:25 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Kommissar Hundt wird morgens von zwei Streifenpolizisten im Kommissariat abgeliefert. Anscheinend hat er am Abend zuvor Cannabis genossen. Als er auch noch behauptet, die Droge sei ihm untergeschoben worden, außerdem habe er im Rausch einen Mord beobachtet, können seine Kollegin Kristina Katzer nd Assistentin Yvette Müller ihn nicht mehr ernst nehmen. Da meldet Elli tatsächlich einen Toten. Untertitel: Im Rausch der Ermittlung Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Christoph Klunker Folge: 4 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Jule Katzer Anna Krajci Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets