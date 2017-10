Da Amy für ein paar Monate in Princeton ist, rechnet sich Dr. Ramona Nowitzki erneut Chancen bei Sheldon aus. Schon einmal hatte sie ihm ziemlich eindeutige Avancen gemacht, doch genau wie damals will es der naive Physiker auch diesmal nicht wahrhaben. Aber seine Freunde merken, was sie im Schilde führt. Als Sheldon sie daraufhin zur Rede stellt, versucht sie ihn zu küssen. Sheldon ist so geschockt, dass er nur einen Ausweg sieht: Er fliegt zu Amy und stellt ihr die Frage aller Fragen.