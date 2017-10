Thomas und seinen Freunden ist die Flucht aus dem Labyrinth gelungen. Sie werden zu einer Einrichtung namens WCKD gebracht, in der sie angeblich in Sicherheit sind. Thomas ist zurecht skeptisch. Er erfährt von einer Widerstandsorganisation, die sich in der Brandwüste niedergelassen hat. Mit seinen Kameraden flüchtet er aus dem Komplex, um sich mit den Widerstandskämpfern an WCKD zu rächen.