Nina Rubin und Robert Karow ermitteln im Fall Maihack, dem getöteten Partner von Karow, der vor zwei Jahren bei einem verdeckten Einsatz erschossen wurde. Sie entdecken, dass Maihack sterben musste, weil er zu nahe an einen gewissen Hakkari gekommen war. Wer ist dieser Hakkari? Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf drei Freunde aus Studienzeiten. Männer, mit einflussreichen Berufen in Politik und Wirtschaft, die sich gegenseitig Projekte und Aufträge zuschanzen. Die genauen Todesumstände Gregor Maihacks liegen noch immer im Dunkeln. Hatte Karow selber die Hand im Spiel? Jetzt will der Kronzeuge Andi Berger die entscheidende Aussage machen. Doch auf dem Weg zu Staatsanwalt Hemrich geraten Karow und Berger in einen Hinterhalt. Berger stirbt, bevor er Karow sagen kann, wo das Handyvideo versteckt ist, das Maihacks Tod zeigt. Wenig später wird Gregor Maihacks Witwe Christine entführt, mit der Karow vor Jahren ein Verhältnis hatte. Und kurz darauf ist Karow selbst verschwunden. Ausgerechnet an dem Tag, an dem Nina Rubin sich freigenommen hat, um die Bar Mitzwa ihres Sohnes Kaleb zu feiern, muss sie gemeinsam mit Anna Feil herausfinden, wo Karow ist und ob er überhaupt noch lebt. Die Suche wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit. "Dunkelfeld" führt das Geheimnis der ersten drei rbb-"Tatorte" mit Nina Rubin und Robert Karow zum finalen Höhepunkt. Das Rätsel um Karows Vergangenheit und den Tod seines Partners Gregor Maihack wird gelöst. Aber die genauen Todesumstände liegen noch immer im Dunkeln.