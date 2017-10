hundkatzemaus begleitet die Einsatzteams, bestehend aus Tierärztin und Assistentin, in den beiden Großstädten Berlin und Köln. Und da wartet gerade am Wochenende jede Menge Arbeit. In Berlin wird das Team, bestehend aus Tierärztin Judith Pompa und ihrer Assistentin Sarah Morcinek, heute zu Boxer Mix "Slow" gerufen. "Slow" hustet und erbricht Schleim. Besitzerin Denise Woltersdorf macht sich große Vorwürfe, denn die 2-jährige Hündin hat in einem unbeobachteten Moment ihre Haargel-Tube auseinandergenommen und zerkaut. Ob sie ein Plastikteil davon im Hals stecken hat? Jetzt muss das Team vom Notdienst schnell handeln. In Köln sind Tierärztin Sonja Krämer und Assistentin Corinna Garten zu einer scheuen Katze unterwegs. Vom letzten Streifzug in ihrem Revier kam "Tinka" humpelnd zurück. Sie scheint Schmerzen zu haben. Sonja Krämer muss vorsichtig sein, denn gerade Katzen lassen sich nicht gerne untersuchen und können mitunter auch sehr aggressiv werden. Doch "Tinka" muss untersucht werden. Ob sie das zulassen wird? Und: Kinder und Hunde - auf den ersten Blick eine wunderbare Beziehung. Das Verhältnis zwischen Kindern und Hunden ist meist sehr unbedarft - oft zu unbedarft. Nicht selten können die Kleinen ihre vierbeinigen Spielkameraden nicht richtig einschätzen. Sie wissen nicht, welche Verhaltensweisen Hunde akzeptieren und welche problematisch sind und im schlimmsten Fall sogar zu einer Beiß-Attacke führen können. Gemeinsam mit ihren Hunden "Nalani" und "Klein Maggie" besucht hundkatzemaus-Reporterin Diana Eichhorn einen 'Kind und Hund'-Kurs der Hundetrainerin Julia Sulzer und stellt dabei die wichtigsten Verhaltensregeln vor, die Eltern ihren Kindern beim Umgang mit Hunden auf jeden Fall beibringen sollten. - Kind & Hund ein nicht immer einfaches Verhältnis