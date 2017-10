Once Upon A Time - Es war einmal... Heute | Super RTL | 21:50 - 22:45 Uhr | Märchenserie Infos

Mehr Termine Inhalt Vor einigen Jahren hatten in Arendelle Ingrid und ihre Schwestern ihre Armbänder gegen die Urne von Zauberer Rumpel getauscht. Sie wollten Ingrids Kräfte kontrollierbar machen, doch Ingrid gefriert irrtümlich ihre Schwester Helga. Gerda sperrte daraufhin vor Wut "das Monster" Ingrid in die Urne. Nun will die Schneekönigin die Bänder zurück. Was verspricht sie Mr. Gold im Tausch dafür? Währenddessen gesteht Robin Regina seine Liebe. Da Marianne verflucht worden ist, scheint es keine Rettung zu geben, wenn Robin sich nicht wieder aufrichtig in seine Frau verliebt. Original-Titel: Once Upon a Time Untertitel: Die Tragödie der drei Schwestern Laufzeit: 55 Minuten Genre: Märchenserie, USA 2014 Regie: Billy Gierhart Folge: 7 Schauspieler: Emma Swan Jennifer Morrison Mary Margaret Blanchard Ginnifer Goodwin Regina Mills Lana Parrilla Rumplestiltskin/Mr. Gold Robert Carlyle David Nolan Josh Dallas Henry Mills Jared Gilmore Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets