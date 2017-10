Kelly Siegler und Yolanda McClary bearbeiten den Fall der schwangeren 17-jährigen Marisol Gonzales, die 1997 in Cottonwood, Arizona erschossen worden ist. Alles deutet auf den Vater ihres ungeborenen Kindes hin, doch den Ermittlern fehlen eindeutige Beweise. Marisol hatte sich in der High School unsterblich in ihrem Mitschüler Cecilio Cruz verliebt, doch der war nicht an dem Mädchen interessiert.