Mehr Termine Inhalt Ein Jungstraum wird wahr! Der Gebrauchtwagen, den Sam gerade erstanden hat, entfaltet sich zu einem gigantischen Roboter. Sam und seine neue Flamme geraten nun mitten in einen Krieg der sich ständig verändernden außerirdischen Maschinen: Autobots und Deceptions kämpfen auf der Erde um eine Energiequelle - und ausgerechnet der Loser Sam spielt in der Auseinandersetzung eine tragende Rolle... Laufzeit: 180 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2007 Regie: Michael Bay FSK: 6 Schauspieler: Sam Witwicky Brad Pitt US Air Force Technical Sergeant Robert Epps Tyrese Gibson ACWO Jorge "Fig" Figueroa Amaury Nolasco US Army Rangers Captain William Lennox Josh Duhamel Agent Simmons John Turturro Verteidigungsminister John Keller Jon Voight Weitere Empfehlungen