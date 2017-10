Gottes Werk und Teufels Beitrag Heute | ONE | 20:15 - 22:10 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Ende der 1930er-Jahre. Ob Geburtshilfe oder illegale Abtreibung: Dr. Wilbur Larch (Michael Caine) hilft immer. Sein Zögling, Waisenjunge Homer (Tobey Maguire), soll in Wilburs Fußstapfen treten. Doch Homer möchte die Welt außerhalb des Waisenhauses kennenlernen. Original-Titel: The Cider House Rules Laufzeit: 115 Minuten Genre: Drama, USA 1999 Regie: Lasse Hallström FSK: 12 Schauspieler: Homer Wells Tobey Maguire Dr. Wilbur Larch Michael Caine Candy Kendall Charlize Theron Mr. Arthur Rose Delroy Lindo Wally Worthington Paul Rudd Schwester Edna Jane Alexander