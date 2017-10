Frank ist wie elektrisiert von dem amerikanischen Kinofilm "Beatstreet" und von Breakdance. Der 18-Jährige gründet mit gleich gesinnten Freunden in Dessau die "Break Beaters". Die Truppe tanzt auf der Straße und Frank führt bald die Breakdance-Bewegung in der DDR an. Die Staatsmacht wird auf die Straßentänzer aufmerksam und die behält gern die Kontrolle über die Freizeitaktivitäten ihrer Jugend.