Das Kindermädchen: Mission Mauritius Morgen | ONE | 08:25 - 09:55 Uhr | Komödie

Das Berufsleben war für die resolute Henriette oft kein Zuckerschlecken. Ohne Ausbildung und mit vielen Gelegenheitsjobs hat sich die inzwischen 58-Jährige durchs Leben geschlagen. Obwohl sie jahrelang geschuftet hat, bleibt die Aussicht auf eine gemütliche Rente reine Illusion. So beschließt Henni, noch einmal den Stier bei den Hörnern zu packen und ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2017 Regie: Peter Gersina FSK: 6 Schauspieler: Henriette Höffner Saskia Vester Dieter Waldner Stephan Grossmann Veronika Fuchs Susanna Simon Loibinger Jürgen Tonkel Marie Waldner Pia Soppa Stella Waldner Ella Gertz