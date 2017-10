Tamina in den Alpen - Von Oberstdorf zum Gardasee - 9. Etappe: Durch die Brenta-Dolomiten Heute | WDR | 06:05 - 06:35 Uhr | Reportagereihe Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Zehnteilige Redaktion Jörg Gaensel, Christine Voß-Schuler - 9. Etappe: Durch die Brenta-Dolomiten Wandern kann anstrengend sein, Busfahren aber auch! Zumindest, wenn der Bus die 51 Kehren zum Stilfser Joch hochfährt - und man die ganze Zeit überlegen muss: Wird mir jetzt schlecht oder nicht? Dann doch lieber am Berg kraxeln und schwitzen! Und Tamina Kallerts Wunsch wird erfüllt: Zusammen mit ihrer Wandergruppe geht es auf einem spektakulären Pfad quer durch die Brenta-Dolomiten, immer über den Wolken. Mit Regen, Nebel und Sonnenschein. Original-Titel: Tamina in den Alpen - Von Oberstdorf zum Gardasee Laufzeit: 30 Minuten Genre: Reportagereihe, D 2017 Folge: 4 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets