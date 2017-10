Das Findelkind "Ronald Keiler" wuchs in armen Verhältnissen bei seiner Pflegemutter im Berliner "Milljöh" auf. Mit der Schlagerbranche kam er eher zufällig ins Geschäft. Seine beispiellose Karriere hält seit 40 Jahren an und bricht alle Rekorde: 90 Millionen Plattenverkäufe, 67 Auftritte allein in der ZDF-Hitparade, bis zu 100.000 Besucher bei der diesjährigen "Kaisermania" am Dresdner Elbufer.