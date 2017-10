Wissper ist verwirrt, als Erdmännchen Monty sie um Hilfe bittet. Er scheint sich nicht ganz sicher zu sein, was genau sein Problem ist. Wissper sieht sich in der Wüste nach einem möglichen Problem um und ruft all ihre Freunde zur Hilfe. Aber was sie dann entdeckt, ist tatsächlich eine riesige Überraschung!