Jacqueline ist glücklich, als Patrick verspricht, beruflich kürzer zu treten. Für sie stehen alle Zeichen auf eine wunderbare Zukunft zu dritt. Doch just als sie ihm ihre Schwangerschaft mitteilen will, macht Patrick ihr arglos klar, dass er in den nächsten zehn Jahren auf keinen Fall Kinder will. Thomas ist fassungslos über Arnes Betrug und müht sich um Schadensbegrenzung für die Stadt. Arne kann sein Scheitern nicht ertragen und flüchtet in seine eigene Traum- Welt, in der er mit seinem Roman über die Varusschlacht trotz Gegenbeweis reich und berühmt wird. Der Stress um Hannelores Baby-Geheimnis beschert ihr eine Gürtelrose. Brittas Misstrauen wächst. Eliane ist glücklich, ihren Theo wieder bei sich zu haben. Zumal sie Sigrids Kummer über die Distanz zu Peer miterleben muss. Theo jedoch schafft es, Sigrid wieder aufzuheitern, indem er sie in ein Dirndl steckt. Swantje hat Herrn Gröbel zu seiner Hinterbliebenenrente verholfen und möchte die rührende Geschichte aufschreiben.