Das Blühende Barock in Ludwigsburg ist die älteste Gartenschau, die das ganze Jahr geöffnet hat. Hier ist SWR Gartenexperte Volker Kugel zuhause. 30 Hektar weitläufiges Gartengelände rund um das Residenzschloss betreut er mit seinem Team. Jetzt plant er die Bepflanzung für das Frühjahr. Was soll wann gepflanzt werden? Welche Zwiebel soll wie tief in den Boden? Volker Kugel gibt Tipps für Gartenfreunde und Hobbygärtner. Außerdem ist SWR Gartenexpertin Heike Boomgaarden zu Gast. "Grünzeug" besucht darüber hinaus einen privaten Garten.