Jennys Traum: Charlie hat endlich wieder eine Spur vom weißen Pferd und treibt die Gruppe zur Eile an. Aber Jenny hat genug davon, dass Charlie ständig den Ton angibt. Es kommt zum großen Streit. Als Dimitri eine schockierende Entdeckung macht, sehen die Freunde ein, dass sie zusammenhalten müssen. Doch dann bekommt Dimitri von Milena ein Angebot, das ihn in große Versuchung führt. In Köln finden Patrizia und Nils ausgerechnet in einem Altersheim einen Hinweis auf Rosalie.