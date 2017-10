Masha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Super Mascha: Mascha spielt mit ihren Puppen eine dramatische Rettungsszene. Als Super Mascha fühlt sie sich schließlich wie die Retterin der Welt, was sie dazu bewegt auch ihren Freunden ihre Hilfe anzubieten. Aber niemand möchte von ihr gerettet werden. Sie machen sich sogar lustig über sie und lachen sie aus. Als Bär aber in den Gleisen hängen bleibt und sie ihn alle nicht vor dem herannahenden Zug retten können, erkennt Super Mascha ihre Chance und ist gerade noch im richtigen Moment zur Stelle. Original-Titel: Masha & The Bear Untertitel: Super Mascha Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2009 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 17