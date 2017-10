Laura Collett wird in einem Hotel mit einer Überdosis Diazepam und Alkohol im Blut aufgefunden. Sie hatte dort Sex mit einem Mann, den sie für Alden Kessler, den Leiter der Zulassungsstelle der Hudson University hielt. Vor Lieutenant Benson sagt Laura aus, dass sie nur widerwillig Sex mit dem Mann hatte, um ihrem Sohn einen Platz an der Hudson Universität zu verschaffen. Im Lauf der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der vermeintliche Leiter der Zulassungsstelle in Wahrheit der Sicherheitsmann Tom Metcalf ist. Dieser gibt vor Carisi zu, sich des Öfteren für jemand anderen auszugeben, um Frauen dazu zu bewegen, mit ihm zu schlafen. Das Verfahren gegen ihn gestaltet sich schwierig, da es für den vorliegenden Tatbestand kein Gesetz im New Yorker Strafrecht gibt. Barba und Benson nehmen sich der Sache trotzdem an, stoßen dabei jedoch auf einige behördliche Hindernisse...