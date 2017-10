In einer künstlichen Plastikwelt gibt es keinen Platz mehr für die natürliche Schönheit. Bäume und Pflanze sind zu einer absoluten Seltenheit geworden, was dramatische Auswirkungen auf die Qualität der Luft hat. Der profitgierige Geschäftemacher Aloysius O'Hare hat sich als einziger Anbieter von sauberer Atemluft ein Monopol erschaffen und beutet seine Mitmenschen aus, wo es nur geht. Dazu gehört auch der 12-jährige Ted, der sich in seine süße Nachbarin verknallt hat und mit einem Stück Natur bei ihr punkten will...