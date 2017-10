Den Sommer mit einer kurzen Reise in den warmen Süden verlängern. Eine gute Idee. Städtereisen in die europäischen Metropolen boomen. Drei besonders attraktive Ziele haben Tamina Kallert und Uwe Irnsinger besucht. Wie der perfekte Wochenend-Trip nach Barcelona, Rom oder Valencia aussehen kann, zeigen sie in "Sehnsucht Süden".